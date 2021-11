Die neue Impfkampagne in Augsburg darf nicht am Nachschub scheitern

Die Stadt Augsburg macht es Impfwilligen bis auf wenige Einschränkungen relativ einfach. Was zu tun ist, um das Angebot noch zu verbessern.

Die Stadt Augsburg will ihren Bürgerinnen und Bürgern das Impfen so leicht wie möglich machen. In den kommenden Wochen sollen deshalb die Kapazitäten im Zentrum an der Haunstetter Straße hochgefahren werden – auf bis zu 1500 mögliche Impfungen pro Tag. Diese Entscheidung ist gut, auch wenn sie etwas spät kommt. Das liegt aber nicht an der Stadt, sondern am Freistaat, der dafür grünes Licht geben musste. Viele Zweitimpfungen liegen inzwischen fünf bis sechs Monate zurück, das Interesse an einer Auffrischung ist erwartungsgemäß gestiegen.

Auch an den Öffnungszeiten des Impfzentrums wird die Stadt demnächst etwas ändern. Zuletzt hatte es an Werktagen nur bis 14 Uhr offen. Vor allem Berufstätige taten sich dadurch schwer, Termine zu vereinbaren.

Vor dem Testzentrum in der Maximilianstraße bildeten sich am Dienstag lange Schlangen. Man kann sich dort auch impfen lassen. Foto: Bernd Hohlen

Die Stadt Augsburg macht es Impfwilligen relativ leicht

Generell macht es die Stadt Augsburg den Impfwilligen jedoch einfach: Über die Homepage der Stadt kommt man binnen weniger Minuten an einen Impftermin. Wer lieber telefonisch bucht, kann sich an die Augsburger Hotline wenden. Auch dieser Weg funktioniert relativ reibungslos. Was die Stadt nicht beeinflussen kann, ist, wie zuverlässig der Nachschub an Impfstoff in der Kommune ankommt. Momentan ist der Nachschub gesichert. Es wäre fatal, wenn die Versorgung hier noch mal ähnlich ins Stocken geriete, wie zu Beginn der Erstimpfungen.

