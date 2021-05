Die vielen Teststationen in Augsburg werden gebraucht

Plus Wenn man schon viel Geduld aufbringen muss beim Impfen, dann ist es gut, wenn einem in Augsburg wenigstens das Testen möglichst einfach gemacht wird.

Anfangs war die Stadt Augsburg der Vorreiter. Nun ziehen immer mehr private Anbieter mit Corona-Teststationen nach. Dass es immer mehr Testangebote gibt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Betreiber ein Geschäft wittern. Das ist nicht verwerflich. Es ist gut, dass die Zahl der Testmöglichkeiten inzwischen groß ist. Denn die Corona-Zahlen sinken im Moment erfreulich schnell - und damit stehen lang ersehnte Öffnungen an. In vielen Fällen sind die Lockerungen aber mit einer Testpflicht verknüpft, etwa in der Gastronomie oder bei Kultureinrichtungen. Damit man die wieder gewonnenen Freiheiten auch gut nutzen kann, sind viele Testangebote erforderlich. Denn von der Testpflicht befreit ist vorerst nur eine Minderheit der Augsburger.

Themen folgen