18:03 Uhr

Kommentar: Dieses Bauprojekt ist ein Schandfleck für Augsburg

Gut, dass an dem Bauprojekt am Schmiedberg wieder etwas voran geht. Doch hinter dem Investor steckt ein seltsames Firmengeflecht.

Von Miriam Zissler

Endlich scheint wieder etwas an der Großbaustelle am Schmiedberg voranzugehen. Das entkernte und halb eingerüstete Haus ist ein Schandfleck in Augsburg.

Leeres Gerippe eines Hochhauses am Schmiedberg

An der markanten Stelle zwischen Schmiedberg und Leonhardsberg springt einem das leere Gerippe des Hochhauses förmlich ins Auge. Dass das Haus schon seit vielen Jahren in dieser Form sein trostloses Dasein fristet, macht die Sache nicht besser und zeigt wie machtlos die Behörden in solch einem Fall offensichtlich nur zusehen können.

Gut, dass die Arbeiten wieder aufgenommen wurden. Fragt sich nur wie lange? Denn wer das seltsame Firmengeflecht verfolgt, das hinter dem Investor aus Dubai steckt, ist sich nicht mehr so sicher, wie viel dem Investor eigentlich an der Fertigstellung des Augsburger Bauprojekts gelegen ist.

Bleibt zu hoffen, dass die aufgenommen Bauarbeiten nun also auch durchgezogen werden. Bis Januar 2019 soll der Bau fertiggestellt sein. Um den Termin halten zu können, dürfen die Arbeiten nun nicht mehr ruhen.

Themen Folgen