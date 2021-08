Ein Immobilienkauf in Augsburg ist ein Stück weit eine Wette

Plus Für wen lohnt sich in Augsburg noch der Immobilien-Kauf? Wertzuwachs und höhere Mieten bei Neubauten sind nicht garantiert. Ein Kauf muss gut überlegt sein.

Laut dem Zensus von 2011, aktuellere Daten gibt es noch nicht, werden in Augsburg über 32 Prozent der Wohnungen selbst vom Eigentümer bewohnt. Knapp 65 Prozent der Wohnungen sind vermietet. Die Mehrheit der Augsburger wohnt also zur Miete. Und wer daran etwas ändern möchte, tut sich zunehmend schwer - die massiv gestiegenen Preise machen es auch für Angehörige der Mittelschicht zunehmend schwierig, etwas zu kaufen. Denn auch wenn die Zinsen historisch niedrig sind - ein gewisses Eigenkapital muss man mitbringen, um sich bei der Rückzahlung nicht zu übernehmen.