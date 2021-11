Fahrradstreifen in Hermanstraße sind ein richtiger Schritt

Veränderungen gerade im Straßenverkehr provozieren per se Antihaltungen - auch im Fall der Hermanstraße. Doch der Schritt ist richtig.

Sicherlich gibt es noch berechtigte Kritikpunkte an den Fahrradstreifen in der Hermanstraße. Doch dafür ist ein Versuch da: Auszuloten, was gut läuft, was noch verändert werden muss. Fakt ist, dass die Situation in der Hermanstraße für Radler verbessert wurde.

Es ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer Stadt, in der Radverkehr gefördert und sicherer werden soll. Natürlich provozieren Veränderungen stets Antihaltungen. Man kann einzelne Maßnahmen kritisieren, diskutieren. Das gehört zu einem Prozess dazu.

Radspuren in der Hermanstraße: Mobilität verändert sich

Deshalb wurden für Friedhofsbesucher die Parkplätze in der Ladehofstraße eingerichtet. Aber eine generelle Antihaltung gegen das Projekt "Fahrradstadt", die bei solchen Diskussionen aufkommt, ist müßig. Die Mobilität verändert sich nun einmal. Auch in Augsburg. Im Fall der Hermanstraße handelt es sich um einen richtigen Schritt. Es gibt keinen Anlass, ihn als gescheitert zu erklären.

