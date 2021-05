Fehlende Kita-Plätze sind ein Versäumnis der Stadt Augsburg

Plus Einige tausend Betreuungsplätze wurden in den vergangenen Jahren in Augsburg geschaffen. Doch es sind immer noch zu wenig. Das ist frustrierend - für die Eltern wie für die Stadt.

Der Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder ist wie ein Fass ohne Boden: In der wachsenden Stadt Augsburg gibt es nicht nur immer mehr Kinder, es steigt auch der Betreuungsbedarf. Das bringt die Stadt in die Situation, immer noch mehr Betreuungsplätze schaffen zu müssen. Diesen Wettlauf um Angebot und Nachfrage konnte sie bislang nicht gewinnen.

