Fehlende Tests & Co.: Der Frust vor Ort über die Corona-Politik ist groß

Plus Die Klinken sind über dem Limit, es hakt beim Impfen und jetzt werden in auch noch Testangebote und Selbsttests knapp. Das lässt den Unmut wachsen.

Wer gehofft hatte, der Winter 2021 werde ein anderer, ein hellerer als im vorigen Corona-Jahr, sieht sich enttäuscht. Es sind Deja-Vu-Erlebnisse. Dinge, von denen wir gehofft hatten, sie lägen hinter uns. Die Infektionszahlen sind extrem hoch. Die Klinken über dem Limit. Das Impfen geht nicht schnell genug voran. Und jetzt werden auch noch Testangebote und Selbsttests in den Geschäften knapp.