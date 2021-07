Kommentar

Freibäder: Kein Unternehmen würde Kunden so behandeln

Plus Nach wochenlangem Ärger gibt es jetzt eine einfache Lösung für den Freibadbesuch. Die Stadt muss sich fragen lassen, warum das so lange gedauert hat.

Von Fridtjof Atterdal

Mitten in der Saison ist es der Stadt jetzt scheinbar gelungen, eine Lösung für den Freibadbesuch zu finden. Nach mehreren unpraktikablen technischen Lösungen hat sich die naheliegenste durchgesetzt. Man geht ins Freibad, bezahlt an der Kasse den Eintritt und füllt ein Registrierungsformular aus. Auch auf die Gefahr hin, dass an heißen Tagen einige Freibadgänger wegen Überfüllung draußen bleiben müssen, ist die Lösung gut, weil sie einfach ist.

