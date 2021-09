Füchse, Eidechsen & Co.: Wildtiere brauchen ihren Platz in Augsburg

Plus Städte sind wie Landschaften. Davon profitieren einige Wildtierarten. Andere sind stark bedroht und brauchen Hilfe. In Augsburg passiert noch zu wenig.

Große Gebäude ähneln Felswänden. Künstliche Entwässerungsgräben können wie ein Sumpf sein. Der Schotter an Bahndämmen erinnert an Blockschutthalden in den Bergen. Weil Städte Landschaften ähnlich sind, werden sie von bestimmten Wildtierarten schon lange als Sekundär-Lebensraum angenommen. Von Füchsen, Mardern oder bestimmten Greifvögeln genauso, wie von Fledermäusen, Eidechsen oder Insekten. Manchmal können sich wachsende Populationen zum Problem entwickeln. Viel öfter ist aber das Gegenteil der Fall. Bedrohte Arten tun sich immer schwerer, Überlebensinseln im urbanen Umfeld zu finden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

