Gesperrte Sporthallen: Sport in Augsburg nicht aufs Abstellgleis schieben

Plus Die Vereine in Augsburg erwarten, dass die Stadt die Missstände in ihren Sportstätten in den Griff bekommt. Sie fürchten, dass noch mehr Sporthallen geschlossen werden.

Vereine und Schulkinder dürfen jetzt ausbaden, was die Stadt bei ihren Sporthallen über Jahre versäumt hat. Wenn ein Dach so marode ist, dass es massiv reinregnet, und Marder giftige Dämmstoffe aus der Wand kratzen, dann sind das nicht plötzlich auftretende Notfälle, sondern langfristige Missstände.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen