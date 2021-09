Großveranstaltungen in Augsburg müssen wieder möglich sein

Plus Noch steht nicht fest, in welcher Form Dult und Christkindlesmarkt über die Bühne gehen. Die Menschen wünschen sich große Veranstaltungen wieder, wie das Beispiel der Americana zeigt.

Der Eröffnungstag der Messe Americana im Augsburger Messezentrum hat gezeigt, dass die Menschen wieder gerne auf große Veranstaltungen gehen. Nach den harten Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie geht es damit auch ein Stück zurück in die Normalität. Dass Großveranstaltungen wegen Corona allerdings unter besonderer Beobachtung stehen, ist nachvollziehbar. Die Americana hat ein überzeugendes Hygienekonzept vorgelegt, zu dem auch die Einhaltung der 3G-Regel gehört. Das Prinzip, dass nur geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen Zugang erhalten, ist in dem abgegrenzten Bereich gut umsetzbar.