Haus im Oberen Graben: Die Stadt Augsburg brüskiert die alten Menschen

Plus 2018 musste ein Haus im Oberen Graben evakuiert werden. Bis die Seniorinnen und Senioren in ihre Wohnungen zurückkehren, wird es 2022 werden. Die Stadt hat Fehler gemacht.

Derzeit wird in Augsburg sehr viel über die Brandruine in der Karolinenstraße gesprochen. Keiner kann derzeit sagen, wann das Gebäude wieder bezugsfertig sein wird.