Hilfe für Senioren: Die Stadt Augsburg muss schnell handeln

Plus Senioren und Menschen mit Behinderung sollen durch verschiedene Maßnahmen nach Corona gestärkt werden. Nach über einem Jahr Pandemie sollte der Anspruch sein, die Dinge so schnell wie möglich anzugehen.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wirken in viele Lebensbereiche der Menschen hinein. Das ist in allen Altersgruppen der Fall. Wer aber mit am meisten unter den Konsequenzen leiden muss, sind Senioren und Menschen mit Behinderung. In Alten- und Pflegeheimen wurden Besuche verboten oder eingeschränkt und Gruppenaktivitäten abgesagt. Auch außerhalb von stationären Einrichtungen fanden keine Treffen und Veranstaltungen mehr statt.

