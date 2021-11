Höhere Parkgebühren in Augsburg: Ein Schritt, dem weitere folgen müssen

Plus Der Wegfall der Semmeltaste in Augsburg wird Widerspruch auslösen. Die Abschaffung ist verkehrspolitisch zwar folgerichtig. Doch das alleine reicht nicht aus.

Die Erhöhung der Parkgebühren und der Wegfall der Semmeltaste werden unbeliebt sein, aber sie sind richtig. Wenn man ernsthaft an das Thema Klimaschutz ran will, muss der Autoverkehr weniger werden. Seit 2012 wurde Parkgebühren nicht erhöht, seit 1998 (!) um 30 Prozent - wobei die Semmeltaste als Teilkompensation eingeführt wurde.