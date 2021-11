Immerhin gibt es für den Augsburger Perlachturm jetzt eine Perspektive

Plus Die Stadt Augsburg hat sich jetzt einen Fahrplan gegeben, was die Sanierung des Perlach betrifft. Ob er einzuhalten ist, ist unklar, doch immerhin gibt es nun eine Perspektive.

In trockenen Tüchern ist die Sanierung des Augsburger Perlachturms mit dem Beschluss vom Donnerstag noch lange nicht. Das neue Konzept der Stadt beruht ganz wesentlich darauf, in ein Bundesförderprogramm aufgenommen zu werden. Klappt das nicht, ist erst mal kein Geld dafür da - abhängig davon, wie sich die städtischen Finanzen in den kommenden Jahren nach dem Corona-Einbruch, der noch nicht vorbei ist, entwickeln werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen