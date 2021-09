Keine Abtreibungen in Augsburg: Notlage für Frauen wird sich verschärfen

Plus Abtreibung ist immer noch ein großes Tabuthema. In Augsburg finden sich keine Mediziner dafür. Die Notlage für betroffene Frauen könnte sich noch verschärfen.

Mit der Bekenntnis, abgetrieben zu haben, sorgten 1971 hunderte prominente und nicht-prominente Frauen in Deutschland für Aufsehen und Schlagzeilen. Damals stand der Schwangerschaftsabbruch noch unter Strafe. Auch wenn er mittlerweile innerhalb einer bestimmten Frist und nach einer Beratung straffrei bleibt, ist Abtreibung ein halbes Jahrhundert nach dieser Kampagne immer noch ein großes Tabuthema.