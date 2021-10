Kindern das Schwimmen beibringen: Eltern sind in der Verantwortung

Plus Wer möchte, dass das eigene Kind schwimmen lernt, muss selbst aktiv werden. Angesichts überfüllter Schwimmkurse in Augsburg sind auch Eltern und Großeltern gefragt.

Es kann einem schon bange werden, wenn man hört, wie viele Kinder auch in Augsburg nicht richtig schwimmen können. Von 60 Prozent der Zehnjährigen geht die DLRG aus. Wenn man dann ein Jahr und länger auf einen Schwimmkurs warten muss, scheint sich das Problem in absehbarer Zeit auch nicht lösen zu lassen. Als Eltern muss man sich allerdings fragen lassen, in wessen Verantwortung die Schwimmfähigkeit der eigenen Kinder eigentlich liegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen