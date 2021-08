Kita-Ausbau in Augsburg gelingt nur mit genug Personal

Plus Es gibt eine Reihe von Ursachen, warum die Stadt in ihren Bemühungen, das Angebot an Kita-Plätzen zu verbessern, immer wieder zurückgeworfen wird. Eines der Hauptprobleme sind fehlende Fachkräfte.

Das Wort Sisyphusarbeit wird gerne für eine anstrengende Tätigkeit verwendet, die nie zum Ziel führt. Auch in Augsburg dürften sich die Kita-Planer bereits des Öfteren des Begriffs bedient haben, der nach einer Gestalt der griechischen Mythologie benannt ist. Obwohl in den vergangenen Jahren Hunderte von neuen Plätzen entstanden sind, besteht weiterhin ein eklatanter Versorgungsengpass. Häufig müssen sich die Verantwortlichen in der Stadt anhören, dass sie den Ausbau verbummelt hätten oder zu zögerlich angegangen seien. Auch wenn diese Kritik in Einzelfällen nicht von der Hand zu weisen ist, greift sie als Pauschalurteil zu kurz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen