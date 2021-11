Kitaplätze: Die Stadt Augsburg allein kann den Mangel nicht beheben

Plus Die Stadt Augsburg hinkt seit Jahren dem Bedarf an Kindertagesstätten hinterher. Sie muss ihre Bemühungen noch intensivieren, braucht aber auch Unterstützung von oben.

Die Stadt wird nicht müde, immer wieder aufzulisten, was den Mangel an Betreuungsplätzen verursacht: Zu wenig geeignete Baugrundstücke, komplexe Verfahren und der Personalmangel stehen ganz oben auf der Liste. Ein Bemühen, die prekäre Situation zu verbessern, ist den Verantwortlichen nicht abzuerkennen – etwa bei der Suche nach Personal. Die Idee, pädagogische Kräfte aus Ländern mit hoher Arbeitslosigkeit nach Augsburg zu locken, mag ein interessanter Ansatz sein. Der Effekt dürfte sich jedoch angesichts der vielen Hürden in einem sehr überschaubaren Rahmen halten und wenn überhaupt, erst mittel- oder langfristig greifen: Um in einer Kita mit Kindern zu arbeiten, die oftmals nur schlecht oder kein Deutsch können, sind exzellente Sprachkenntnisse nötig. Die lassen sich nicht in wenigen Wochen oder Monaten erwerben.

