Klima-Bäume: Bitte keine Mogelpackung beim Stadtgrün

Neue Klima-Bäume für Augsburg sind eine gute Strategie. Sie sollten aber an die richtigen Stellen kommen. Stattdessen zeichnet sich ein Irrweg ab.

Wenn die Stadt neue Baumarten pflanzt, die mit Hitze, Trockenheit und Stürmen gut zurechtkommen, kann man das nur begrüßen. Denn extreme Wetterereignisse nehmen im Zuge des Klimawandels auch in Augsburg zu. Nicht gut heißen kann man Pläne des Amtes für Grünordnung, Klima-Bäume in größerer Zahl in vorhandene und gut funktionierende Grünanlagen zu pflanzen. Dort sind ja die kühleren Zonen in der Stadt. Handlungsbedarf besteht an anderen Stellen.

Klimaforscher sind sich einig, dass sich vor allem die dicht bebauten, versiegelten innerstädtischen Bereiche zu sommerlichen Glutöfen entwickeln werden. Experten des renommierten Potsdam-Instituts empfehlen in diesen Beton- und Steinlandschaften mehr Grün, aber auch mehr Wasser, um Hitzetage und tropische Nächte für die Bevölkerung erträglicher gestalten.

Der Weg des geringsten Widerstands ist ein Irrweg

Auch in Augsburg sollte Umweltreferent Reiner Erben mit allem Nachdruck dafür eintreten, mehr Bäume in zentralen Lagen an Straßen und Plätzen zu pflanzen. Dort gibt es bisher keine überzeugenden Fortschritte. Im Amt für Grünordnung klagt man stattdessen, trotz intensivster Suche seien kaum neue Baumstandorte in dicht bebauten Bereichen zu finden. Nicht einmal die vorgeschriebenen Ersatzpflanzungen für gefällte Bäume am Herrenbachkanal konnte man innerhalb von drei Jahren vollständig erledigen.

Weil die Widerstände woanders zu groß erscheinen, sucht man nun einen leichteren Weg. Ein Teil dieser Ersatz-Bäume soll als Klima-Bäume auf die historische Amberger Wiese im Textilviertel kommen. Dort stehen aber schon viele große Pappeln. Das sieht bedenklich nach einer grünen Mogelpackung aus.