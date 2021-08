Leerstände in Augsburg: Der wunde Punkt in der Annastraße bleibt

Plus Dass Bücher Pustet bald in die Fußgängerzone zieht, ist ein Gewinn für die Annastraße. Ein leer stehendes Gebäude trübt jedoch den Gesamteindruck.

Der Einzelhandel lebt vom Wechsel. Dass Läden neu eröffnen, gehört ebenso zum Alltag wie das Aus einzelner Geschäfte. Leerstände in belebten Straßen sind kein schöner Anblick. Leerstand ist jedoch nicht gleich Leerstand. Da spielen Größe eines Geschäfts, Lage und zeitliche Dauer des Leerstands eine Rolle.