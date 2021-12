Legalisierung: Es ist Zeit für einen neuen Umgang mit Cannabis

Plus Schon bald könnte Cannabis in Deutschland legalisiert werden. Warum es Zeit für einen anderen Blick auf die Droge ist und wie ein neuer Umgang aussehen könnte.

In der Diskussion um eine Legalisierung von Cannabis hat sich das Klima verändert. Der Wind weht inzwischen aus allen möglichen Richtungen, und immer stärker. Selbst in der CSU, die lange zur Legalisierung von Cannabis stand wie der Teufel zum Weihwasser, ist ein Hauch Neuorientierung erkennbar. Im August etwa forderte die Junge Union aus den Stadtteilen Bärenkeller, Oberhausen und Kriegshaber: "Legalize it." Sicher war und ist dies eine Minderheitenposition innerhalb der Partei. Und doch ist sie, da öffentlich und unverblümt kundgetan, Anzeichen für einen insgesamt neuen, unaufgeregteren und souveräneren Umgang mit Cannabis. Es ist Zeit dafür.

