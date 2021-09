Light Nights, Dult & Co.: Endlich lebt Augsburg wieder mehr auf

Plus Die Vorfreude auf die Light Nights, die Dult und den Christkindlesmarkt in Augsburg wächst. Mit funktionierenden Hygienekonzepten sind Großveranstaltungen möglich.

Die Entwicklung der Corona-Zahlen lässt wieder deutlich mehr Freiheiten zu. Die Menschen in Augsburg sind dankbar dafür. Sie kaufen wieder mit mehr Freude ein, genießen die Bewirtung in Lokalen. Auch Großveranstaltungen finden Resonanz. Die Reitsportmesse Americana und der Plärrer-Familienpark, die beide zu Ende sind, wurden gut besucht.