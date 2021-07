Luftfilter an Augsburger Schulen: Es bleibt ein schaler Nachgeschmack

Plus Der Vorstoß der Staatsregierung kam deutlich zu spät. Dass die Stadt Augsburg die Luftfilter für Schulen nun aber geradezu schlecht macht, ist auch befremdlich.

Schüler seien die Leidtragenden der Pandemie, Schulen hätten Vorrang bei Öffnungen in der Corona-Pandemie, sichere Schulen hätten absolute Priorität: Das sind Politikeraussagen, die es seit Beginn der Pandemie landauf landab zu hören gibt. Die Aussagen sind richtig, und dennoch schwierig umzusetzen. Umso eigenartiger, dass die Staatsregierung erst gute zwei Monate vor dem Beginn des neuen Schuljahrs mit dem Vorstoß ums Eck kam, dass die Kommunen mit Förderung durch den Freistaat alle Klassenzimmer mit Luftfiltern ausstatten sollen.