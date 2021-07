Marktsonntage: Augsburger Stadtteile sollten nicht geschwächt werden

Plus Mit der Erlaubnis verkaufsoffener Sonntage sollte man generell vorsichtig sein. Warum ein Verbot der Marktsonntage in Lechhausen und Oberhausen dennoch falsch wäre.

Jene, die den Sonntag tatsächlich noch für den regelmäßigen Kirchgang nutzen, sind inzwischen nur noch eine kleine Minderheit. Das gilt selbst für ländliche Regionen und erst recht für die Großstadt Augsburg. Für die meisten ist der Sonntag schlicht ein freier Tag, der für Freizeitaktivitäten und Erholung genutzt wird. Auch wenn der kirchliche Hintergrund für viele nicht mehr entscheidend ist, so ist es doch wichtig, den Sonntag zu schützen - es braucht einen Tag, der dazu dient, zur Ruhe zu kommen.