Nach Corona: Zwei Wochen Sommerschule ist für viele Schüler zu wenig

Plus Es wird Monate dauern, bis bei Augsburgs Schülern der Stoff aufgeholt ist. Deshalb sollten diejenigen, die es brauchen, auch nach den Sommerferien zusätzliche Unterstützung erhalten.

Wundern braucht sich niemand: Aufgrund der Corona-Pandemie sind einige Schüler auf der Strecke geblieben. Die Wechsel von Präsenz- auf Distanzunterricht, das Lernen unter vollkommen anderen Voraussetzungen, fehlende Ausstattung, technische Probleme und womöglich auch noch mangelnde Unterstützung im Elternhaus haben dazu geführt, dass auch viele Augsburger Schüler mit dem Lehrstoff hinterherhinken. Das ist bitter. Auch wenn sich derzeit aufgrund der niedrigen Inzidenzwerte Maßnahmen lockern und Normalität einstellt, werden die Lücken, die Corona in den Wissenstands vieler Schüler gerissen hat, so schnell nicht geschlossen werden können.