Nach dem Unglück auf dem Spielplatz heißt es: Ermittlungen abwarten

Plus Der Tod einer Zweijährigen auf einem Augsburger Spielplatz schockiert. Doch vorschnelle Beurteilungen oder gar Schuldzuweisungen sind in dieser Situation nicht angebracht.

Was sich am Samstag auf dem Spielplatz in Oberhausen abgespielt hat, ist furchtbar. Der Besuch eines Spielplatzes ist eine Alltagssituation. Es war ein schöner Samstag, man konnte das Draußensein genießen. Und dann das: ein Unglück, ja eine Tragödie, ohne jede Vorwarnung. Ein Kind, das aus dem Leben gerissen wird. Eine Familie, für die nichts mehr so sein wird wie zuvor.

Was sich am Samstag auf dem Spielplatz in Oberhausen abgespielt hat, ist furchtbar. Der Besuch eines Spielplatzes ist eine Alltagssituation. Es war ein schöner Samstag, man konnte das Draußensein genießen. Und dann das: ein Unglück, ja eine Tragödie, ohne jede Vorwarnung. Ein Kind, das aus dem Leben gerissen wird. Eine Familie, für die nichts mehr so sein wird wie zuvor.

