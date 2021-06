Nächtliche Randale: Verbote allein werden nicht ausreichen

Plus Immer öfter laufen Partys wie zuletzt in Augsburg aus dem Ruder. Doch Sperren und Einschränkungen werden Städte nicht dauerhaft aufrecht erhalten können.

Eine Anwohnerin der Augsburger Maximilianstraße erinnert sich mit Schaudern an jenen Samstag vor einer Woche. Irgendwann nach Mitternacht eskalierte die Situation unter hunderten feiernden jungen Menschen. Videoaufnahmen zeigten später straßenschlachtähnliche Bilder, auf denen Personen mit Flaschen nach Polizisten warfen und auf Feiernde losgingen. Es war eine Situation, wie es sie in Augsburg bislang nicht gegeben hatte, wie sie sich ähnlich zuletzt aber auch in München, Regensburg oder Stuttgart abspielte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen