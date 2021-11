Parkgebühren am Plärrer sind eine Kampfansage an die Autofahrer

Plus Geht es nach den Grünen, sollen Autofahrer bald für Parkplätze am Plärrer zahlen. Wie weit kann die Mobilitätswende gehen? Beim Regierungspartner CSU wächst das Unbehagen.

Autofahrerinnen und Autofahrer haben derzeit in Augsburg wenig zu lachen. Vor allem dann, wenn es sie mit ihrem Fahrzeug in die Innenstadt zieht. Die Stadtregierung von CSU und Grünen wird ab April 2022 das Parken deutlich teurer machen. Es sind Stellschrauben, an denen die Stadt selbst drehen kann. Die Semmeltaste fällt weg, fürs Parken an ausgewiesenen Stellplätzen sind dann 2,60 Euro pro Stunde fällig. Ob Parkhäuser, die gegenwärtig günstiger im Tarif liegen, nachziehen werden, ist Angelegenheit der privaten Betreiber.

