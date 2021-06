Party an der Tankstelle: Die Situation ist nicht länger tragbar

Plus Bei allem Verständnis für junge Menschen, die wieder unbeschwert feiern wollen: Die Situation an der Tankstelle am Gablinger Weg in Augsburg ist aus dem Ruder gelaufen.

In Augsburg gibt es derzeit zwei Orte, an denen die größten Menschenansammlungen stattfinden: die Maximilianstraße und die Aral-Tankstelle am Gablinger Weg bei der B17. In beiden Angelegenheiten stehen Polizei und städtisches Ordnungsreferat in engem Austausch, heißt es. Für die Maximilianstraße wurden bereits Maßnahmen getroffen, die offenbar funktionieren, etwa die Sperrung der Maxstraße an drei Abenden in der Woche. Für die Lage an der Aral-Tankstelle hingegen scheint bislang noch kein schlüssiges Konzept vorzuliegen. Sonst würden sämtliche Betroffene jetzt nicht buchstäblich von der Situation "überfahren" wirken. Dabei hätte man sich hier schon früher etwas einfallen lassen können.

