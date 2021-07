Pflegekräfte an der Uniklinik müssen wieder mal durchatmen können

Plus Corona hat lange bekannte Probleme in den Pflegeberufen öffentlich in den Blick gerückt. Ohne Verbesserungen dürfte es auch für die Uniklinik Augsburg immer schwerer werden, Kräfte zu finden.

In der Pflege beißt sich die Katze in den Schwanz. Laut einer Studie denkt ein Fünftel der Pflegekräfte in deutschen Kliniken und Altenheimen daran, den Beruf an den Nagel zu hängen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Pflegekräften - auch nach der Corona-Pandemie. Diese Problematik im Griff zu behalten, ist auch für die Uniklinik Augsburg ein Kraftakt.

