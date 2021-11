Pop-up-Stores können auch ein Anreiz für einen Bummel sein

Leerstände in der Augsburger Innenstadt gefallen niemandem. Es gibt seit einigen Jahren ein Konzept für leere Flächen, das nun immer weiter ausgebaut wird. Ein kluger Schachzug.

Man kann sicher darüber diskutieren, ob die Attraktivität einer Innenstadt steigt, wenn immer mehr Pop-up-Konzepte entstehen. Eines ist aber auch klar: Leerstände sind noch schlechtere Alternative. Die seit Jahren anhaltenden Diskussionen um die ehemalige Woolworth-Filiale in der Annastraße, für die kein Nachmieter gefunden wird, ist das beste Beispiel.

Die Stadt Augsburg belebt mit ihren Vermietungen auf Zeit nicht nur leere Flächen, sondern gibt auch jungen Unternehmerinnen und Unternehmen aus Augsburg und der Region die Chance, sich in bester Innenstadtlage und zu annehmbaren Konditionen einem breiten Publikum zu präsentieren. Das kommt gut an - sowohl bei den Händlerinnen und Händlern als auch den Besuchern. Zwar ist Beständigkeit, also zu wissen, welche Produkte man in den Geschäften der Stadt erhält, ein wichtiger Faktor für Kundinnen und Kunden, aber immer mehr von ihnen suchen auch nach Abwechslung, sie wollen überrascht werden und neues Entdecken. Das Einkaufsverhalten hat sich deutlich verändert. Pop-up-Stores mit wechselndem Angebot können also auch Anreiz für einen Stadtbummel sein.

Augsburg bleibt beliebter Standort für Händler

Wichtig ist dabei, dass nicht jedes x-beliebige Konzept Mieter werden kann. Eine gewisse Qualität muss gewahrt werden. Aktuell ist das der Fall. In den beiden Filialen der Zwischenzeit werden interessante und neue Waren mit Anspruch angeboten. Im Gin & Garn sind ebenfalls zwei Unternehmen aktiv, die auch überregional für Qualität stehen. Trotz anhaltender Corona-Krise und den Problemen des innerstädtischen Handels bleibt Augsburg zudem aus Sicht von Experten ein beliebter Standort. Das hätten zuletzt Neuansiedlungen bekannter Marken bewiesen. Weil Ladenmieten derzeit nach unten gehen, steigen zudem die Chancen, dass sich Leerstände über kurz oder lang wieder dauerhaft füllen lassen. Vielleicht sogar mit einem Mieter aus einem der Pop-up-Stores, der die Innenstadt für sich als Verkaufsort entdeckt hat.

