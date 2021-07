Radbegehren: Es kommt auf den Zeitplan an

Stadt und Initiatoren des Bürgerbegehrens haben sich darauf geeinigt, die Situation für Radfahrer in Augsburg zu verbessern. Für die Stadtregierung dürfte das Einlenken nicht so schwer gewesen sein.

Vielleicht ist das eine gute Nachricht für die angehende Fahrradstadt Augsburg: Es wird offenbar kein Bürgerbegehren nötig sein, um eine Verbesserung der Rad-Infrastruktur voranzutreiben. Zwar ist noch nicht bekannt, auf welche Ziele sich Initiatoren und Stadt geeinigt haben. Die Forderung der Akteure, die hinter dem Bürgerbegehren standen, waren jedoch konkret: mehr und bessere Radwege, sichere Kreuzungen, mehr Abstellplätze und diese sowohl auf Straßen, als auch in Wohnanlagen.

Schwarz-Grün hat ohnehin vieles im Koalitionsprogramm stehen

Dass die Stadt nicht auf all diese Forderungen eingehen kann, ist allein aus finanziellen Gründen zu erwarten. Es ist jedoch anzunehmen, dass die Verwaltung einiges an Entgegenkommen signalisiert hat. Zum einen, weil ein Bürgerbegehren Kommunen nie gut dastehen lässt, ganz abgesehen davon, dass es auch jede Menge kostet. Zum anderen hat die schwarz-grüne Regierung sich in ihrem Koalitionsvertrag ja selbst auf Verbesserungen für Radfahrer festgelegt. Sie handelt also nicht gegen ihre eigentlichen Ideen, wenn sie sich mit den Initiatoren des Radbegehrens einigt.

Die spannende Frage wird nur sein, welchen Zeitplan die beiden Parteien in ihrer Einigung festlegen. Allzu oft hat die Stadt bereits Versprechungen gemacht, die sie am Ende (oft aus Geldnöten) nicht halten konnte. Das sollte hier nicht geschehen, sonst ist ein Bürgerbegehren schneller wieder Thema, als es der Stadtregierung lieb ist. Siehe Bericht im Innenteil.

Lesen Sie dazu auch