Radbegehren in Augsburg: Es kommt auf den Zeitplan an

Plus Stadt und Initiatoren des Bürgerbegehrens haben sich darauf geeinigt, die Situation für Radfahrer in Augsburg zu verbessern. Für die Stadtregierung dürfte das Einlenken nicht so schwer gewesen sein.

Vielleicht ist das eine gute Nachricht für die angehende Fahrradstadt Augsburg: Es wird offenbar kein Bürgerbegehren nötig sein, um eine Verbesserung der Rad-Infrastruktur voranzutreiben. Zwar ist noch nicht bekannt, auf welche Ziele sich Initiatoren und Stadt geeinigt haben. Die Forderung der Akteure, die hinter dem Bürgerbegehren standen, waren jedoch konkret: mehr und bessere Radwege, sichere Kreuzungen, mehr Abstellplätze und diese sowohl auf Straßen, als auch in Wohnanlagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen