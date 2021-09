Radparkhaus kommt nicht: Ein Rückschlag für die Fahrradstadt Augsburg

Plus Die moderne Abstellmöglichkeit für 120 Räder am Bahnhaltepunkt Haunstetter Straße kommt nicht. Hat sich die Stadt zu wenig über die Kosten informiert?

Die Stadt Augsburg ist von ihrem Ziel, Fahrradstadt zu werden, noch weit entfernt. Nun muss sie einen neuen Rückschlag einstecken: Ihr Prestigeprojekt eines automatischen Radparkhauses am Bahnhaltepunkt Haunstetter Straße ist geplatzt. Doch so, wie die Stadtregierung dies den Bürgerinnen und Bürgern gerne verkaufen würde, ist es wohl nur die halbe Wahrheit: Man darf annehmen, dass die vermeintlich "tatenlose" Baufirma zwar der Anlass dafür war, den Vertrag zu kündigen. Wahrer Hintergrund dürfte aber sein, dass der Stadt dessen Ausmaße erst jetzt so recht bewusst wurden.

