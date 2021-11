Radweg in der Hermanstraße: Ältere Menschen sind die Verlierer

Nicht jeder Radweg, der neu gebaut wird, muss zwangsläufig richtig sein. Das Beispiel der Hermanstraße in Augsburg zeigt dies. Die Kritik ist berechtigt.

Es ist gut, dass die Stadt Augsburg zusätzliche Radwege baut. Im Fall des Radwegs an der Hermanstraße überzeugt die Lösung jedoch nicht, denn dass alle Parkplätze auf beiden Seiten wegfallen mussten, bleibt unverständlich. Leidtragende der geänderten Regelung sind Autofahrer, was man zunächst nachvollziehen kann. Im konkreten Fall sind die großen Verlierer jedoch ältere Menschen, die den Hermanfriedhof besuchen. Die Bedeutung eines Friedhofsbesuchs ist für diese Menschen extrem hoch einzustufen. Wenn der Besuch erschwert oder gar verhindert wird, ist dies ein tiefer Einschnitt für die Älteren. Da helfen auch keine Ausweichplätze an anderer Stelle.

Streit um Radspuren in Augsburg

Was würde dagegen sprechen, auf der Straßenseite stadtauswärts den Radweg aufzugegeben und stattdessen die alte Verkehrssituation wieder zu schaffen? Mit Parkplätzen für den Hermanfriedhof. Die Stadt könnte das veranlassen.

Oder sind die Radspuren doch eine gute Idee? Ina Marks kommentiert sie so: Fahrradstreifen in Hermanstraße sind ein richtiger Schritt

