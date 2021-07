Sanierung: Denkmäler wie der Augsburger Dom sind unersetzlich

Plus Historische Bauwerke wie der Dom prägen das Bild und die Identität einer Stadt wie Augsburg. Doch ihr Unterhalt ist teuer. Das hat sichtbare Folgen.

Die reiche Vergangenheit von Augsburg, die heutige Identität der Stadt – sie werden sichtbar in den Denkmälern und historischen Gebäuden. Der Dom ist – neben seiner kirchlichen Bedeutung – eines der Wahrzeichen der Stadt. Nachdem ein Sturm das Kupferdach des Nordturms 2015 beschädigte, wird nach der dortigen Sanierung nun auch der Südturm vom Freistaat auf Stand gebracht.