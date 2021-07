Schießplatz-Areal in Augsburg: Forderung nach Gedenkstätte berechtigt

Plus Eine Altlastensanierung des Schießplatz-Areals im Augsburger Stadtwald ist zu begrüßen. Aber auch die Forderungen des Kulturkreises Haunstetten nach einer Gedenkstätte sind berechtigt.

Eine Altlastensanierung des Schießplatz-Areals ist allein schon wegen des Trinkwasserschutzes zu befürworten. Von daher ist es auch im Sinne der Augsburger Bevölkerung, dass sich Stadt und Bund geeinigt haben und die Arbeiten jetzt angepackt werden sollen.