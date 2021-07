Tiny Houses: Neue Wohnformen werden in Augsburg nötig werden

Plus Tiny Houses sind eine Nischenlösung und werden das auch bleiben. Ihr Verdienst in der Wohnungsdebatte in Augsburg: neue Denkprozesse anzustoßen.

Die als günstige und platzsparende Alternative diskutierten Tiny Houses werden nicht die Lösung des Wohnungsmangels für die breite Bevölkerung sein. Die Stadt weist richtigerweise darauf hin, dass sich auf einem größeren Grundstück deutlich mehr konventionelle Wohnungen unterbringen lassen, als wie wenn man es mit Parzellen für Winz-Häuser zuplant. Und abgesehen davon, dass es in Tiny Houses mit der Barrierefreiheit schwierig wird, kommt diese - je nach Sichtweise platzsparende oder beengte - Wohnform einfach nicht für jeden infrage. Sie sind und werden eine Nischenlösung bleiben - sowohl was die Lage der Grundstücke als auch die Verbreitung betrifft.

