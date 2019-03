vor 21 Min.

Kommt der Frühling zurück? So wird das Wetter am Wochenende

Das erste Wochenende nach dem offiziellen Frühlingsanfang steht bevor. Dazu passend gibt es reichlich Sonnenschein. Die Aussichten für Augsburg und die Region.

Von Luisa Ellen Sako

Die Sonne beschert Augsburg und der Region ein warmes Märzwochenende, sagt Diplom-Meterologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor: Bereits am Freitag klettert das Thermometer auf 17 Grad. Nur vereinzelt können ein paar Wolken vorüberziehen. Am Samstag ist dann mit Temperaturen bis zu 18 Grad zu rechnen - und das bei nahezu wolkenlosem Himmel.

Augsburg: Tagsüber scheint die Sonne, in den Nächten gibt es Frost

Nach Angaben des Meteorologen bleiben die Nächte weiter frisch bei null Grad. Immerhin erwärme die Märzsonne die Luft tagsüber ganz gut, sagt Schmidt. Das ändert sich allerdings bereits am Sonntag wieder: Dann kommt von Norden eine Kaltfront auf den Süden Deutschlands zu. Unsicher sei, wie schnell die Kaltfront Schwaben erreiche und wie dicht die Wolkenfelder seien. Wer also einen Ausflug ins Grüne plant oder einen Kaffee im Freien genießen möchte, sollte das besser am Samstag tun.

Die Kaltfront setzt sich laut Schmidt Anfang der nächsten Woche durch, es kühlt wieder ab. Die Temperaturen am Montag und Dienstag bleiben im einstelligen Bereich, am Dienstag klettert das Thermometer auf maximal acht Grad. In den Nächten bestehe weiter Frostgefahr. Schmidt sagt: "Die Kälte ist noch nicht ausgestanden."

Sonne und frühlingshafte Temperaturen gibt es auch im restlichen Schwaben

Ähnliche Aussichten gelten auch für das restliche Schwaben. Im Allgäu klettern die Temperaturen am Freitag und Samstag tagsüber ebenfalls auf 17 bis 18 Grad, rund um Kempten bleibt es sogar am Sonntag noch frühlingshaft warm. Am Montag kühlt es dann auch dort auf zehn Grad am Montag und maximal sieben Grad am Dienstag ab.

