Kommunalwahl in Augsburg: Die OB-Kandidaten auf einen Blick

Wer wird in Augsburg Oberbürgermeister? Am 15. März 2020 findet die Kommunalwahl statt.

Wer wird Augsburgs neuer OB? Das sind die Oberbürgermeister-Kandidaten bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 in Augsburg.

Die OB-Kandidatin der CSU für die Kommunalwahl 2020: Eva Weber

Zum Porträt: Eva Weber: Die CSU-OB-Kandidatin, die nie Politikerin werden wollte

Die OB-Kandidatin von Bündnis 90/ Die Grünen Augsburg: Martina Wild

Bild: Bernd Hohlen

Zum Porträt: Grünen-OB-Kandidatin Martina Wild setzt auf Sieg

Kommunalwahl 2020: Dirk Wurm ist OB-Kandidat der SPD Augsburg

Bild: Silvio Wyszengrad

Zum Porträt: Dirk Wurm entschied sich für die Heimat - und gegen Costa Rica

Der OB-Kandidat der Freien Wähler Augsburg: Peter Hummel

Bild: Silvio Wyszengrad

Zum Porträt: OB-Kandidat Peter Hummel (Freie Wähler) will mit Augsburg ins Gespräch kommen

Der OB-Kandidat von Die Linke für die Kommunalwahl: Frederik Hintermayr

Zum Porträt: Frederik Hintermayr: Für den Kandidaten der Linken ist auch das Private meist politisch

Die OB-Kandidatin von Pro Augsburg: Claudia Eberle

Bild: Silvio Wyszengrad

Zum Porträt: Claudia Eberle von Pro Augsburg ist für ganz Augsburg aktiv

Der OB-Kandidat der AfD Augsburg bei der Kommunalwahl: Andreas Jurca

Bild: Silvio Wyszengrad

Zum Porträt: Andreas Jurca: Der OB-Kandidat der AfD kam als Flüchtling nach Deutschland

Der OB-Kandidat der FDP Augsburg: Lars Vollmar

Bild: Silvio Wyszengrad

Zum Porträt: Seine Kinder motivieren Lars Vollmar (FDP) zu seiner Kandidatur

Kommunalwahl 2020: OB-Kandidat der ÖDP Augsburg ist Christian Pettinger

Zum Porträt: Christian Pettinger (ÖDP): Ein Klimaschützer mit Sinn fürs Marionettentheater

Die OB-Kandidatin von "Wir sind Augsburg" (WSA) ist Anna Tabak

Bild: Annette Zoepf

Zum Porträt: Anna Tabak (WSA) will die große Koalition stoppen

Der OB-Kandidat von "Augsburg in Bürgerhand" (AIB): Bruno Marcon

Zum Porträt: Bruno Marcon will, dass "Augsburg in Bürgerhand" bleibt

Der OB-Kandidatin der V-Partei³ Augsburg: Roland Wegner

Zum Porträt: Nach einem Unfall gründete Roland Wegner die V-Partei

Die OB-Kandidatin von Die Partei Augsburg: Lisa McQueen

Bild: Silvio Wyszengrad

Zum Porträt: Lisa McQueen von "Die Partei" will sich für junge Leute einsetzen

