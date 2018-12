06:00 Uhr

Komödie: Die Farbe ist für viele Nebensache

Noch ist es nur eine Plane, doch in einigen Monaten soll die Fassade der ehemaligen Komödie genau so aussehen: Rosa mit Weiß und ockergelben Stuckelementen.

Viele Augsburger sind froh, dass das Gignoux-Haus endlich saniert wird. Dass das Haus bald rosa gestrichen sein wird, stört die wenigsten.

Von Elena Winterhalter

Noch ist ein bisschen Fantasie nötig, um sich vorzustellen, wie die frühere Komödie in der Augsburger Altstadt mit neuem Anstrich aussehen wird. Dennoch schauen viele Passanten im Vorbeigehen kurz auf und betrachten die farbige Plane, die seit Kurzem einen ersten Vorgeschmack auf das Endergebnis gibt.

Am denkmalgeschützten Gebäude aus den Jahren 1764/65 sollen einige Elemente in einem hellen Rosaton gestrichen werden. Die Grundfarbe ist ein gebrochenes Weiß von dem sich ockergelbe Stuckelemente über den Fenstern abheben. Damit soll die ehemalige Kattunfabrik ihren ursprünglichen Anstrich wiederbekommen.

Viele Augsburger im Umfeld des Denkmals sind froh, dass überhaupt endlich etwas passiert. „Ich finde die Farbgebung so besser als mausgrau“, sagt Birgit Grünwald. In ihrem Juweliergeschäft schräg gegenüber bekommt sie seit Jahren die ein oder andere Baustelle mit. Nach und nach wurden viele Gebäude am Vorderen Lech saniert.

Die Altstadt dürfte ruhig farbiger sein, sagen viele Anwohner

„Wenn die Baustelle erst einmal fertig ist, profitieren alle Einzelhändler in diesem Bereich davon“, hofft Grünwald. Außerdem findet sie es wichtig, dass der Denkmalschutz und der ursprüngliche Zustand des Gebäudes in die Planung mit einbezogen werden. „Entweder es wird dann ein Hingucker oder es geht daneben. Die Hauptsache ist, dass sie bald fertig sind.“ Auch Patricia Ganzenmüller findet Denkmalschutz wichtig. Ginge es nach der Geschäftsfrau, dürfte die Augsburger Altstadt insgesamt etwas farbiger sein. „Aber es muss ja auch zusammenpassen. Die machen das sicher schön.“ Sie ist einfach froh, dass sich jemand des maroden Baudenkmals angenommen hat. Ihrer Kollegin hätte eine etwas dunklere Farbe für das Haus besser gefallen. „In ein zwei Jahren sieht es durch den Dreck in der Luft sowieso wieder dunkler aus“, entgegnet Ganzenmüller.

Heidi Grabmann arbeitet in der Boutique „MaVie“ direkt neben dem Gignoux-Haus und ist etwas skeptisch: „Ich frage mich, ob der geplante Anstrich nicht sehr heraussticht. Die Farbe gefällt mir sehr gut, aber es muss eben auch zu den Objekten in der Nachbarschaft passen.“ Auch sie findet es wichtig, dass die Stadt auf ihre Denkmäler achtet. „Es ist typisch für Augsburg, dass Denkmalschutz großgeschrieben wird. Und das ist in jedem Fall gut so“, sagt Grabmann.

Eine Gruppe macht während ihrer Stadtführung Halt vor dem Bauzaun, der die Vorderseite der ehemaligen Komödie versperrt. Die Zuhörer bekommen eine Kurzversion der bewegten Geschichte des Gignoux-Hauses – und auch einen Satz zur Farbgebung kann sich die Stadtführerin nicht verkneifen. Ihr Favorit wäre ein gelber Ton gewesen. Die Farbe, in der das Gebäude zuvor jahrelang gestrichen war.

Wie es zum neuen Farbton kommt, ist schnell erklärt: Das Rosa orientiert sich an der Farbgebung aus dem 18. Jahrhundert. Die Komödie wird also wieder wie früher.

