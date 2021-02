11:00 Uhr

Konditor Lothar Rother verkauft Krapfen für den guten Zweck

Konditor Lothar Rother verkauft Krapfen am Faschingsdienstag zugunsten des St. Vinzenz-Hospizes. Eine Apotheke überrascht Senioren.

Auch wenn der Fasching weitgehend ausfällt, bieten die Konditoreien und Bäckereien "närrische" Leckereien in Hülle und Fülle. Mit Krapfen und anderem Schmalzgebäck verschönern sich die Menschen den Lockdown. Eine besondere Aktion hat der ehrenamtliche Hospizhelfer Lothar Rother, Inhaber des Backzeit-Backstudios im Bärenkeller, geplant.

Er wird am Faschingsdienstag, 16. Februar, von 9 bis 18 Uhr Krapfen backen und befüllen und sie zugunsten des St. Vinzenz-Hospizes in Oberhausen verkaufen. Sechs Krapfen kosten sechs Euro.

Krapfen im Bärenkeller am Holzweg 55 abholen

Interessenten können die Krapfen im Bärenkeller am Holzweg 55 (Eingang E-Drive-Point) am Faschingsdienstag abholen. Rother wird 4000 Stück vorbereiten, um allen Vorbeikommenden den Tag zu versüßen.

Auf die Dienste von Konditor Rother griff auch die Ludwigs-Apotheke in Oberhausen zurück, um Senioren und Pflegekräften eine Freude zu bereiten. Inhaberin Christiane Fahrmbacher-Lutz und ihr Team verteilten am Glumperten Donnerstag mehr als 1000 Krapfen an Altenheime, die sie mit Medikamenten beliefern. (AZ)

