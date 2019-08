vor 1 Min.

Konditormeister eröffnet "Ertls Bitter-Süß" in der Altstadt

Der 28-jährige Konditormeister Max Ertl ist der neue Betreiber des Bitter-Süß am Holbeinplatz in der Augsburger Altstadt.

Vier Wochen hatte das "Bitter-Süß" am Holbeinplatz geschlossen. Am Montag ist Wiedereröffnung mit einem neuen Betreiber. Was Max Ertl mit dem Laden vorhat.

Von Ina Marks

Immer wieder standen in den vergangenen vier Wochen Menschen in der Altstadt vor der verschlossenen Tür der Chocolaterie Bitter-Süß. Am kommenden Montag wird dort wieder der Betrieb aufgenommen. Allerdings mit einem neuen Pächter. Er kommt aus einer Traditionskonditorei und hat mit dem kleinen Laden am malerischen Holbeinplatz einiges vor.

Künftig gibt es Kuchen im Bitter-Süß in Augsburg

Jetzt am Wochenende, wenn es noch mal richtig hochsommerlich wird, ist auch für Max Ertl die heiße Phase. Dann bereitet der Konditormeister alles für die Wiedereröffnung vor. Ertls Bitter-Süß wird das Geschäft dann heißen. Der 28-Jährige stammt aus der Konditorei Ertl in Steppach. Seit 70 Jahren gibt es dort den Familienbetrieb mit einem Café. Den ersten Kuchen, den seine Großmutter in der Konditorei gebacken habe, sei ein Sauerrahmkuchen gewesen. „Ihr Rezept verwenden wir heute noch.“ Den Kuchen kann man künftig auch in der Augsburger Altstadt probieren. Der junge Konditormeister erweitert das bisherige Sortiment im Bitter-Süß.

Er will eine Auswahl an Kuchen, selbst gemachten Pralinen und Konditoreneis aus dem Hause Ertl anbieten. Eigentlich wollte Ertl auch mit Torten aus der Konditorei starten, aber der Einbau der Kühltheke verzögert sich, wie er erzählt. „Ich wusste nicht, dass man für so eine kleine Ladenänderung einen Bauantrag stellen muss.“ An der Inneneinrichtung will der Konditorenmeister in dritter Generation nicht viel ändern. „Aber es wird weniger rosa“, sagt er und lacht. „Ich will dem Laden schon auch meinen Stempel aufdrücken.“

Max Ertl übernimmt das Geschäft von Agnès Derivery, die sich nach acht Jahren umorientiert. Leicht fiel der 53-Jährigen der Entschluss nicht. Aber bei Ertl, sagt sie, weiß sie das Bitter-Süß in guten Händen. Die beiden lernten sich vor Jahren auf einer Schokoladenmesse im Kongress am Park kennen. Seitdem sind sie befreundet. Der Konditormeister belieferte seine Vorgängerin zur Weihnachtszeit mit selbst gemachten Lebkuchen. Derivery und Ertl profitieren beide von der Ladenübergabe.

Agnès Derivery führte die Chocolaterie in der Altstadt acht Jahre lang.

Max Ertl ist von der Augsburger Altstadt angetan

Denn Max Ertl führte zuletzt sechs Jahre lang in München hinter dem Viktualienmarkt eine Confiserie. Glücklich war er zuletzt damit aber nicht mehr. „Für einen allein ist der Standort zu weit weg. Außerdem nimmt der Verkehr nach München immer mehr zu“, meint Ertl, der in Steppach wohnt.

Als ihm Agnès Derivery erzählte, sie plane, das Bitter-Süß aufzugeben, waren sich beide schnell einig. Max Ertl ist von der Lage in Augsburgs Altstadt begeistert. „Ich mochte das Viertel schon immer, und der Holbeinplatz hat viel Charme. Außerdem ist hier die Durchgangsstraße von der City-Galerie in die Innenstadt.“

Ertl hofft, dass er mit seinem neuen Geschäft, in dem auch Kaffee ausgeschenkt wird, viele Kunden anlocken wird. Ob er sich als Konkurrent zu Eisdielen oder Cafés, die in der Nähe liegen, sieht? „Ich will niemandem etwas wegnehmen“, betont er. „Ich will die Altstadt zusätzlich beleben, und davon sollen gerne auch andere profitieren.“

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 10–18 Uhr, Samstag 10–17 Uhr.

Lesen Sie auch: Mit diesen Problemen haben Händler in der Altstadt zu kämpfen

Hören Sie dazu auch unsere Podcast-Folge zu Geschäften und Cafés in Augsburg.

Themen Folgen