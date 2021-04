vor 48 Min.

Konflikte wegen Mountainbikern in den Westlichen Wäldern bei Augsburg

Plus Der Konflikt ums Mountainbiken in den Westlichen Wäldern im Landkreis Augsburg geht weiter. Während der Pandemie hat der Individualsport erneut zugenommen. Doch es könnte Bewegung in die Debatte kommen.

Von Tobias Karrer

Der Streit über das Mountainbiken in den Westlichen Wäldern geht weiter. Ein neuer Aufreger für die Sportler: Verbotsschilder in der Nähe des Sportheims in Anhausen. Die Gemeinde Diedorf hatte die Schilder in Absprache mit der unteren Naturschutzbehörde aufgestellt, um bestimmte Flächen zu schützen. Die Verantwortlichen bleiben aber gesprächsbereit. Allerdings ist der Markt im Westen des Landkreises nicht der einzige Waldbesitzer, der mittlerweile auf die Ströme der Mountainbiker reagiert hat.

