vor 29 Min.

Konkurrenz für dicken Nager: Auch am Rathaus ist ein Biber unterwegs

Schon wieder sorgt ein Biber in Augsburg für Entzücken. Diesmal ist es nicht der Brummer vom Jakobertor, sondern ein Tier auf dem Elias-Holl-Platz, wie ein Video zeigt.

Von Ina Marks

Bomani hatte keine Lust auf Gassigehen. Der Rhodesian Ridgepack, erzählt Herrchen Peter Hummel, verabscheut Regen. Dennoch musste Bomani am Sonntagabend nach dem "Tatort" noch mal bei dem Sauwetter vor die Tür. Wie der Stadtrat ( Freie Wähler) erzählt, lief er also mit seinem schlecht gelaunten Vierbeiner durch die Altstadt. Hundebesitzer dürfen mit ihren Tieren auch nach Beginn der Ausgangssperre noch an die frische Luft. Hummel und sein Hund waren gerade am Elias-Holl-Platz unterhalb des Rathauses, "als Bomani auf einmal hellwach war", berichtet Hummel.

Ein Biber streift durch die Augsburger Innenstadt und besucht auch das Rathaus. Video: Peter Hummel

Der Biber lief zum Augsburger Rathaus

Ein Biber hatte seine Aufmerksamkeit erregt. "Der Biber kam aus der Sterngasse heraus, er lief mit einer Selbstverständlichkeit auf dem Elias-Holl-Platz über die Rampe hoch zum Rathaus, als ob er es jeden Abend so macht", schildert Hummel, der das Tier mit seinem Smartphone filmte. Ihn und seinen Hund habe der Biber völlig ignoriert. Hummel sagt, es sei erstaunlich, wie viele Tiere nach 21 Uhr, wenn also die Ausgangssperre gilt, in der Stadt unterwegs seien.

"Da laufen Katzen in der Fußgängerzone herum, das ist wie auf dem Land", meint er schmunzelnd. "Es fehlen nur noch die Hasen." Ähnliches hat auch schon die städtische Biberbeauftragte Monika Weber festgestellt. Da es nachts auf den Straßen nun ruhiger ist, wage sich das ein oder andere Tier nun eher auf sonst belebte Plätze. Doch sie ist sich sicher: "Spätestens nach der Pandemie, wenn das Nachtleben der Menschen hochfährt, werden sich die Biber wieder zurückhaltender im öffentlichen Raum bewegen."

