17:57 Uhr

Kontrolle an A8: Lkw-Fahrer saß über 14 Stunden am Steuer

Bei der Kontrolle eines rumänischen Lkw-Fahrers hat die Verkehrspolizei nicht nur entdeckt, dass die Ladung unzureichend gesichert war.

Von Ina Marks

Eine Streife der Verkehrspolizei Augsburg hat am Samstag gegen neun Uhr auf der Raststelle Streitheimer Forst Süd einen rumänischen Kraftfahrer kontrolliert.

Die Beamten stellten dabei fest, dass die Ladung mit 22 Tonnen Maschinenteilen nicht ordnungsgemäß gesichert war. Die Zurrketten waren teilweise falsch befestigt und der Prüftermin der Ketten war abgelaufen, so die Polizei. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Fahrer erheblich gegen die Lenk- und Ruhezeiten verstoßen hatte.

Wie die Polizei berichtet, entnahm der Fahrer unter anderem während der Fahrt mehrmals seine Fahrerkarte, um so zu verschleiern, dass er die Tageslenkzeit überschritten hatte. Die Beamten konnten ihm jedoch an einem Tag nachweisen, dass er über 14 Stunden am Steuer seines Lkw gesessen war.

Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 700 Euro zahlen. Nachdem er die Ladung vorschriftsgemäß gesichert und die Ruhezeiten eingehalten hatte, konnte er seine Fahrt fortsetzen. (ina)

