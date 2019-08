vor 49 Min.

Kontron-Mutter S&T weiter auf Wachstumskurs

Kontron sitzt in der Lise-Meitner-Straße in Kriegshaber.

Der Technologiekonzern schraubt Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr weiter nach oben. Für die Tochtergesellschaften in Augsburg hat das unterschiedliche Auswirkungen

Von Andrea Wenzel

Die Muttergesellschaft des Augsburger Unternehmens Kontron, die S&T AG aus Linz, hat ihre Halbjahresbilanz für 2019 veröffentlicht und zeigt sich mit der Entwicklung zufrieden. Man sei mit den Zielen auf Kurs, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. So lag der Umsatz im angegebenen Zeitraum bei 473,8 Millionen Euro, das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bei 44,3 Millionen Euro. Ein Plus zum Vorjahr von 21 Prozent. Der Gewinn je Aktie erhöhte sich im ersten Halbjahr 2019 auf 28 Cent. Bis 2023 strebe man einen Umsatz von zwei Milliarden Euro an.

S&T an Fujitsu-Deal beteiligt

In Augsburg ist der österreichische Technologiekonzern bekannt geworden, weil er über seine Augsburger Tochtergesellschaft, die Kontron S&T AG, die vor Ort ansässige Mainboard-Sparte von Fujitsu übernommen hat. Betroffene Mitarbeiter können sich nun bei Kontron bewerben und haben gute Chancen auf Einstellung.

Eine weitere Tochter der S&T AG ist auch die Kontron Europe, die ihren Sitz ebenfalls in Augsburg hat. Auch hier gibt es Positives zu vermelden: Das 2017 eingeleitete Restrukturierungsprogramm samt Stellenabbau sei erfolgreich abgeschlossen. Kunden kämen zurück, die Auslastung habe sich deutlich verbessert. Für 2019 erwartet Geschäftsführer Helmut Fischer wieder schwarze Zahlen. Um die Gehälter der Mitarbeiter an die verbesserte Lage anzupassen, stellt Kontron im Januar 2020 ein Mehr-Budget von 2,2 Prozent zur Verfügung.

Kontron kontert IG Metall-Forderungen

Rufe der Gewerkschaft, wonach die Mutter S&T AG weitere Mittel zur Verfügung stellen müsste, um Lohnniveaus stärker anzugleichen, entgegnet Fischer: „Im Konzern werden zwar Wissen und Know-how ausgetauscht und gemeinsam genutzt, für den wirtschaftlichen Erfolg ist jedoch jede Gesellschaft selbst verantwortlich.“

