16.12.2019

Kosmetik-Geschäft Mac am Luther-Platz in Augsburg schließt

Die Augsburger Fußgänzerzone hat einen neuen Leerstand: Das Unternehmen Mac hat seine Filiale geschlossen. Die Produkte gibt es anderswo.

Es gibt einen neuen Leerstand in der Innenstadt: Die Firma Mac hat ihr Geschäft am Martin-Luther-Platz aufgegeben. Der Anbieter exklusiver Kosmetikprodukte hatte die Filiale im März 2017 eröffnet. Die Marke MAC steht für Make-up Art Cosmetics. Nach Auskunft des Unternehmens sind Produkte der Marke nur in ausgewählten Parfümerien und in eigenen Läden erhältlich. (möh)

