vor 17 Min.

Kranke Eschen: Abschnitte im Lech- und Wertachauwald in Augsburg gesperrt

Plus Einige Waldstücke in Augsburg sind derzeit wegen Waldarbeiten gesperrt, etwa der bei Joggern und Spaziergängern beliebte Gögginger Stadtwald. Grund ist eine Baumkrankheit aus Asien.

Von Leonhard Pitz

Große Banner warnen vor dem Betreten des Gögginger Stadtwaldes. "Stop! Forstarbeiten! Lebensgefahr!", steht auf der Absperrung. Das bei Spazier- und Gassigängern beliebte Waldstück zwischen B17-Brücke und Luftbad ist aktuell gesperrt. Dort werden von einem Pilz befallene Eschen gefällt. Es ist nicht das einzige Waldstück im Stadtgebiet.

Eine aus Asien eingeschleppte Krankheit führe europaweit zu einem Absterben der heimischen Eschen, teilt die Forstverwaltung auf einem Hinweisschild beim Luftbad mit. "Aus den verlichteten Kronen können dürre Äste herabfallen und damit die Verkehrssicherheit der Erholungssuchenden gefährden", erklärt die Forstverwaltung dort.

Eschen in Augsburg müssen gefällt werden

Deshalb würden entlang der Wege befallene, aber noch lebensfähige Eschen gepflegt und tote Bäume entfernt. Dabei soll auch schweres Gerät helfen. Zur Entfernung toter Äste sei ein Hubsteiger im Einsatz. "Bereits abgestorbene Eschen werden von Mitarbeitern der Forstverwaltung motormanuell gefällt", so die Forstverwaltung. Doch nicht jede befallene Esche kommt weg: "Befallene Eschen im Bestandsinneren verbleiben als Totholz im Wald und dienen verschiedenen Arten als wertvoller Lebensraum", erklärt die Stadt.

Das Eschentriebsterben 1 / 4 Zurück Vorwärts Auslöser Der Pilz „Hymenoscyphus fraxineus“ mit seiner Nebenfruchtform „Chalara fraxinea“ beeinträchtigt massiv die Entwicklung der in Europa verbreiteten Gemeinen Esche.

Herkunft Ursprünglich stammt der Pilz wohl aus Japan, in Bayern wurde die durch ihn ausgelöste Krankheit erstmals im Herbst 2008 beobachtet. Inzwischen kommt das Eschentriebsterben in ganz Europa vor.

Symptome Zunächst verfärben sich die Blätter eines erkrankten Baums ungleichmäßig, worauf Rinde und Holz an den Trieben absterben. Dies setzt sich im späteren Verlauf in weiteren Teilen der Esche fort. Bei älteren Bäumen kann es mehrere Jahre dauern, bis er vollständig abgestorben ist.

Bekämpfung Eine direkte Bekämpfung des Eschentriebsterbens, etwa durch Fungizide, ist nicht möglich, da der Pilz weit verbreitet ist und sich der Infektionszeitraum über Monate hinzieht. (cgal)

Die Arbeiten im Zuge des Eschentriebsterbens betreffen auch Bäume am Wasenmeisterweg auf der anderen Seite der Wertach sowie den Siebentischwald im Bereich des Reitclubs Augsburg, am Ufer des Stempflesees sowie entlang der Localbahn zwischen dem Lochbach-Wasserwerk und Premium Aerotec, teilt die Stadt mit. Die Stadt machte keine Angaben, bis wann die Baumfällarbeiten abgeschlossen sind, in einer früheren Mitteilung war nur Januar die Rede.

Eschentriebsterben: Baumfällungen auch in Göggingen

Im Gögginger Waldstück sind die Arbeiten aber wohl schon recht fortgeschritten, die Wege um das Waldstück auf Wertach- und Wertachkanalseite wurden bereits zum 18. Dezember wieder geöffnet, wie Jürgen Kircher vom Forstsamt mitteilt. Weiteres Material solle nach den Feiertagen entfernt werden. "Wir versuchen, dass wir zwischen den Feiertagen Waldbesucher nur minimal durch Sperrungen und Maschinengebrumme stören", sagt Kircher.

Der Wald in Bayerisch-Schwaben 1 / 4 Zurück Vorwärts • Größe Rund 29 Prozent der Fläche in Bayerisch-Schwaben besteht aus Wald. Das sind 290.000 Hektar und ist eine Fläche fünf Mal so groß wie der Bodensee.

• Baumbestand Mit 59 Prozent bestimmen aktuell Fichten den Wald in Bayerisch-Schwaben. Buchen und Eichen kommen auf jeweils rund 12 Prozent. Der Rest verteilt sich auf sonstiges Laub-und Nadelholz.

• Besitz Waldbesitzer sind 80.000 Privatpersonen, 377 Gemeinden und Städte sowie der Freistaat Bayern.

• Holzmenge Im Wald wächst jedes Jahr so viel Holz, dass damit über 60.000 Einfamilienhäuser gebaut werden könnten. (rusi)

Die Stadt bittet alle Besucher des Waldes eindringlich, die Sperrungen der Wege strikt zu beachten und sich von Maschinen, Arbeiten und Holzstößen fern zu halten sowie die Anweisungen des städtischen Forstpersonals ernst zu nehmen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Themen folgen